Скрипник розповів, до чого не може звикнути в Україні

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поскаржився на порожні трибуни в Україні.

"Я просто намагаюся бути з гравцями відкритим, чесним. Кажу, що команда повинна існувати спочатку в роздягальні, а потім це все автоматично переноситься на поле. Мені здається, мої слова доходять до людей, а вони бачать цю роботу і наші результати на полі.

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До чого не можу звикнути в Україні? До порожніх трибун. Для футболістів дуже важлива хороша атмосфера, поля, інфраструктура. Тоді хочеться працювати і тренуватися, розумієш, що за тебе вболівають.

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ЦСКА приїде сюди не просто подарувати нам перемогу. Звичайно, команда захоче себе проявити, щоб пройти нас. Так як і ми. Нам потрібно виходити на рівень, щоб обіграти таку команду", – передає слова Скрипника ТК "Футбол 1/2".