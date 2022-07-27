АІКа побоювались перед першим матчем, однак Ворскла несподівано впевнено переграла шведів у Стокгольмі (3:2). Допоки у полтавців були сили, у них все працювало більш-менш якісно, окрім оборони – суперник же мало що створював у позиційному наступі навіть при домінуванні. Отримавши такий досвід, Віктор Скрипник вирішив нічого не змінювати, випустивши той же стартовий склад. Його візаві, своєю чергою, оновив центр оборони й випустив знаменитого Гвідетті в центр нападу.

Перші півгодини зустрічі показали, що рішення українського тренера було правильним. Ворскляни виглядали динамічніше й агресивніше за АІК, впевнено контролюючи гру через короткі комбінації на флангах та високий пресинг. Вже на 8-й хвилині це могло завершитись пенальті за удар по ногах Степанюка, однак арбітр вирішив проігнорувати епізод (він взагалі давав грати).

Свою активність "зелено-білі" конвертували у 5 ударів за стартові 20 хвилин, причому 4 з них пройшли із зони підбирання після стандартів та подач. Щоправда, більшість з них блокували. Крім того, непоганий дальній постріл у площину воріт завдавав Степанюк, однак йому забракло сили. Здебільшого, напруження в штрафному АІКа приходило після обіграшів у трикутниках між фулбеками, форвардами та вінгерами.

АІК же не міг розкрити оборонний блок Ворскли. Шведи безцільно розкатували м'яч з флангу на фланг, завершуючи ривки по них подачами в руки Різнику або під винос захисникам. Полтавці грамотно захищались, опускаючи Пуцліна в лінію оборони за потреби й таким чином не дозволяючи себе розтягнути.

Втім, Ворскла сама створювала собі проблеми, високо втягуючись на чужу половину поля під час пресингу або в боротьбі за підбирання. На 18-й хвилині це могло вилитись у катастрофу – Гвідетті залишився 1-в-1 з Яворським на нашій половині поля, отримав передачу на хід й вивалився на побачення з Різником. Джон пробив низом, але Дмитро парирував ногою!

Свій перший реально гольовий момент Ворскла створила на 29-й хвилині внаслідок чергового підбирання перед штрафним. Венсан Тілль завдав потужного удару, а м'яч рикошетом полетів у ліву дев'ятку – втім, Нордфельдт парирував. На жаль, всього через хвилину після цього Віктору Скрипнику довелося знімати з гри травмованого центрбека Зайкова, а замість нього вийшов номінальний опорник Челядін.

Даний епізод негативно позначився на футболі Ворскли. Полтавці в останній третині першого тайму підсіли на власну половину, віддавши ініціативу шведам, а ті ледь не відкрили рахунок на 38-й хвилині – це Бйорнстрьом обігрався у стіночку на лівому краю карного майданчика й пробив у дальній кут. Поруч зі стійкою! Втім, більше моментів у основний час АІК не створював.

Тим більш прикро було пропустити на 3-й компенсованій хвилині після проникного пасу на Отьєно. Той впав у боротьбі з Пердутою, але встиг скинути м'яч під удар Мендесу. Правий фулбек шведів одразу ж пробив, а м'яч рикошетом полетів у протихід Різнику – 1:0. Під завісу першого тайму АІК зрівняв загальний рахунок.

Другий тайм розпочався без замін. Ворскляни стартували дещо активніше, заробивши кутовий на 48-й хвилині й навіть завершивши його ударом по воротах (неточним). Втім, досить швидко господарі перехопили ініціативу. На 54-й хвилині вони навіть забили гол, однак його не зарахували через величезний офсайд.

Небезпечніше було на 58-й, коли Стефанеллі виконав подачу, а м'яч рикошетом від захисника полетів за комірець Різнику. На щастя для полтавців, Дмитро перевів м'яч над поперечкою. На 61-й же черговий крос шведів завершився ударом Гвідетті – Різник виручив і тут. Після цього команди обмінялися пострілами Тілля та Хуссейна, але вони виявились зовсім негострими. Взагалі, в середині другого тайму гра вирівнялась і стала спокійнішою.

В другій половині другого тайму команди дещо активізувались. Зокрема, Аярі на 71-й хвилині класно прокинув м'яч під удар з лівого краю штрафного, але Яворський у підкаті встиг вибити сферу. Ворскла відповіла двома небезпечними подачами з кутового – першу Степанюк замкнути не встиг, а Марлісон при другій не зміг влучити у ворота. На цьому тлі обидва тренери вирішили провести заміни – Віктор Скрипник замість Тілля й Марлісона випустив Феліпе та Кравчука, а Бартош Гжелак кинув у бій Ахмеда, освіживши лівий фланг атаки.

Захопити явну перевагу над Ворсклою це не допомогло, однак на 81-й хвилині АІК серйозно налякав наших вболівальників. Стефанеллі несподівано вискочив з-за спини Яворського, прийняв розрізний пас від Гвідетті й опинився прямо перед Різником – на щастя, його удар низом Дмитро відбив. Втім, полтавці теж могли шокувати шведів у компенсований час, організувавши кілька хороших атак і ледь не забивши після подачі зі скидкою на лінію воротарського. Челядін тягнувся до м'яча, але не пробив.

Зрештою, свисток арбітра відправив команди в овертайми. Очікувалось, що втомлені полтавці не зможуть нормально провести цей відрізок зустрічі, однак в перші 15 хвилин на полі домінували саме вони. І не просто домінували, а створювали гольові моменти! Зокрема, на 92-й хвилині Козиренко потужно пробив з дистанції – Нордфельдт парирував. Ще кращий постріл вдався Степанюку на 100-й хвилині – м'яч пішов у протихід голкіперу й під поперечину, але Нордфельдт і тут виручив. На жаль, за цю активність довелося заплатити травмою Олійника.

АІК міг підчатувати Ворсклу в одному з епізодів, коли Отьєно дали пробити метрів з 11-ти. На щастя, Яворський встиг заблокувати удар. Розчарований Бартош Гжелак після цього провів подвійну заміну, а у міні-перерві поляк зняв з гри ще двох гравців. Замість Мендеса, Стефанеллі, Гвідетті й Коллінза на поле вийшли Рінг, Бауї, Мбунга-Кімпіока та сісей. Віктор Скрипник обійшовся без ротації.

Все було нормально, однак на 107-й хвилині Ворскла несподівано пропустила гол... Ну, як пропустила. Насправді, вірогідність цього прямо таки нульова, але арбітри вирішили, що шведи забили. Насправді ж після подачі з кутового сталося замикання із рикошетом, внаслідок якого м'яч полетів у протихід Різнику. Дмитро в останню мить вибив сферу з лінії, а добивання на стрічці завершилось виносом в аут. Арбітри, однак, вирішили, що "круглий" перетнув лінію. 2:0. Хитрі шведські режисери показали повтори лишень із камер у центрі поля.

Ворскла пішла уперед і була дуже близькою до камбеку. На останніх хвилинах Степанюку вдався фантастичний удар з далекої відстані – втім, м'яч пролетів у сантиметрах над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував виліт полтавців. Прикро.

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