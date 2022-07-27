Ворскла дуже прикро вилетіла з Ліги конференцій, пропустивши скандальний гол від АІКа. Дивіться відео голів та огляд поєдинку АІК – Ворскла на Футбол 24.

Ворскла та АІК на рівних проводили перший тайм, в якому полтавці несподівано пропустили на останніх хвилинах. Джо Мендес підхопив м'яч на правому куті штрафного і пробив – м'яч з рикошетом опинився у воротах.

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Другий тайм завершився без голів і гра перейшла в овертайми. Перший з них також не подарував голів, а от у другому АІК забив той самий скандальний гол. Після подачі з кутового Бйорнстрьом завдав удару, Різник після рикошету вибив м'яч з лінії воріт, а інший гравець АІКа добиваючи, влучив у ногу воротаря. Втім, суддя вирішив, що перший удар став результативним. Саме цей м'яч і визначив долю поєдинку.