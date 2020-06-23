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"У нас половиною команди цікавляться інші клуби": Скрипник – про трансферні чутки навколо Зорі

23 червня 23:43 - Читать на русском
"У нас половиною команди цікавляться інші клуби": Скрипник – про трансферні чутки навколо Зорі
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Наставник Зорі Віктор Скрипник не приховує, що його гравці користуються чималим попитом на ринку.

"У нас половиною команди цікавляться інші клуби. Коли ми грали в єврокубках, на наших футболістів звертали увагу.

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Щодо Богдана Михайліченка скажу, що нам приємно, що у нас є гравець, яким цікавляться такі клуби. Але на даний момент він гравець Зорі, і, сподіваємося, в цих п'яти іграх він принесе нам користь в досягненні наших завдань", – підкреслив Скрипник в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, ЗМІ активно сватають провідного захисника луганців Михайліченка в бельгійський Андерлехт. У поточному сезоні він провів за Зорю 30 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює українця у 800 тисяч євро.

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Теги
Зоря Зоря Богдан Богдан Михайліченко Віктор Віктор Скрипник
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