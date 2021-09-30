"Я не маю права багато говорити, адже весь світ і так знає про його професіоналізм, як він вміє грати та тренувати. Він знає все про футбол.

Зоря – Рома: передматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Жозе – жива легенда, який приїжджає до нас у гості й це велика честь. Дуже великий досвід не тільки для хлопців, а й особливо для мене, бо спілкуватися з ним і почерпнути в нього можна багато", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що за Моурінью давно закріпилося прізвисько "Особливий". Наштовхнув на нього сам португалець, коли під час однієї з прес-конференції заявив, що він не зарозумілий, а особливий.

До слова, матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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