Скрипник лаконічно пояснив "особливість" Моурінью
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився думками про суперника в 2-му турі групового етапу Ліги конференцій – керманича італійської Роми Жозе Моурінью.
"Я не маю права багато говорити, адже весь світ і так знає про його професіоналізм, як він вміє грати та тренувати. Він знає все про футбол.
Зоря – Рома: передматчева прес-конференція Віктора Скрипника
Жозе – жива легенда, який приїжджає до нас у гості й це велика честь. Дуже великий досвід не тільки для хлопців, а й особливо для мене, бо спілкуватися з ним і почерпнути в нього можна багато", – цитує тренера офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що за Моурінью давно закріпилося прізвисько "Особливий". Наштовхнув на нього сам португалець, коли під час однієї з прес-конференції заявив, що він не зарозумілий, а особливий.
До слова, матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.
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