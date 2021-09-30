"Я не имею права много говорить, ведь и так весь мир знает о его профессионализме, как он умеет играть и тренировать. Он знает всё о футболе.

Заря – Рома: предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Жозе – живая легенда, который приезжает к нам в гости и это большая честь. Очень большой опыт не только для ребят, но и для меня в особенности, ведь общаться с ним и учиться у него можно многому", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что за Моуринью давно закрепилось прозвище "Особенный". Натолкнул на него сам португалец, когда во время одной из пресс-конференций заявил, что он не высокомерен, а особенный.

К слову, матч Заря – Рома состоится в Запорожье в четверг, 30 сентября. Начало поединка в 19:45.

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