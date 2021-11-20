"Важко грати з командами, які стоять позаду. А коли ще й даєш їм фору з першої хвилини, то це ще дуже складно.

Скандал з пенальті та несподівана поразка луганців у відеоогляді матчу Львів – Зоря – 2:1

У мене було таке враження, що грали б ще хвилин 40, то ми б голів не забили. Така гра не подобається глядачу. Привітаємо суперника із перемогою. Маємо те, що маємо", – наводить слова Скрипника офіційний сайт телеканалів Футбол.

Зазначимо, що Зоря несподівано поступилась Львову (1:2), проте залишилась третьою в турнірній таблиці.

Зоря втратила переможну серію, поступившись Львову – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки