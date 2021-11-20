Скрипник: Грала б Зоря ще хвилин 40, то голів не забила б
1’ Шина
31’ Ловро Цвєк
Максим Луньов 65’
1’ Шина
31’ Ловро Цвєк
65’ Максим Луньов
"Важко грати з командами, які стоять позаду. А коли ще й даєш їм фору з першої хвилини, то це ще дуже складно.
Скандал з пенальті та несподівана поразка луганців у відеоогляді матчу Львів – Зоря – 2:1
У мене було таке враження, що грали б ще хвилин 40, то ми б голів не забили. Така гра не подобається глядачу. Привітаємо суперника із перемогою. Маємо те, що маємо", – наводить слова Скрипника офіційний сайт телеканалів Футбол.
Зазначимо, що Зоря несподівано поступилась Львову (1:2), проте залишилась третьою в турнірній таблиці.
Зоря втратила переможну серію, поступившись Львову – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки
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