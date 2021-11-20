"Трудно играть с командами, которые стоят сзади. А когда еще и даешь им фору с первой минуты, это еще очень сложно.

Скандал с пенальти и неожиданное поражение луганчан в видеообзоре матча Львов – Заря – 2:1

У меня было такое впечатление, что играли бы еще минут 40, так мы бы голов не забили. Такая игра не нравится зрителю. Поздравим соперника с победой. Есть то, что имеем", – приводит слова Скрипника официальный сайт телеканалов Футбол.

Отметим, что Заря неожиданно уступила Львову (1:2), однако осталась третьей в турнирной таблице.

Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка