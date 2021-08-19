"Коли стартуєш у міжнародних турнірах, таких як Ліги Європи, то завжди присутнє певне хвилювання. Це людське почуття. Це є і у нашої команди. Коли граєш проти такої команди, як Рапід, то хочеться проявити себе і показати з найкращого боку, що ми і намагатимемося зробити.

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Розуміємо, що цей раунд складається з двох ігор. Знаємо, що у першому матчі ще нічого не буде вирішено остаточно, а фінальний раунд відбудеться у Запоріжжі. І ми намагатимемося з хорошим настроєм полетіти додому.

Якщо дивитися на Рапід, то можна побачити, як сильні, так і слабкі сторони суперника. Такі ж якості є і у нас. Ми знаємо, що на нас чекає. Це і відмінний суперник, і сильна підтримка. Тим цікавіше буде провести цю гру", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, перша зустріч Рапіда й Зорі у рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться вже сьогодні, 19 серпня. Стартовий свисток у Відні пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 26 серпня.