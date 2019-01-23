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Скоулз прокоментував чутки щодо можливості очолити Олдхем

20:46 115 Читать на русском
Скоулз прокоментував чутки щодо можливості очолити Олдхем
Пол Скоулз / соцмережі

Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз може стати наставником клубу Ліги 2 Олдхем Атлетік та вже відреагував на чутки.

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз може повернутись у футбол вже в ролі тренера. Як повідомляє Sky Sports, англієць має шанс очолити Олдхем Атлетік.

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Сам Скоулз наразі заявляє, що немає про що говорити, проте підкреслив, що дійсно хоче повернутись у футбольну діяльність.

Нагадаємо, з 1993 по 2011 та з 2012 по 2013 роки він виступав у складі "червоних" дияволів, де виграв безліч трофеїв.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Пол Скоулз Олдхем Олдхем
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