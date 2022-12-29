"Когда мы принимали решение по тренерскому штабу, то понимали: в той ситуации, в которой мы находились, сложно было гарантировать успех на 100 процентов. Поэтому были сомнения по многим направлениям. Однако было принято решение, и эти решения нам сегодня говорят о том, что это было правильно, что путь, тот путь, который мы выбрали, был правильным.

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В тот момент, когда тебе нужно переключить футболистов с военных будней, с того, что происходит в стране, на футбол, на результат – вот здесь и сработало то, что Игор является очень сильным мотиватором. И он смог достучаться до самых глубин футболиста и заставить его где-то перешагнуть через себя, показать футбол, который до этого он не показывал вообще. Вот в этом и есть главная фишка, важнейший результат, которого он достиг.

Он настолько сильный мотиватор, что сплотил команду. Я же многих футболистов хорошо знаю и на поле, и вне поля, и понимаю, что к некоторым очень сложно вообще достучаться. До Йовичевича это не удавалось никому, а он сделал. Я просто видел реакцию этих ребят по отношению к нему, к тренерскому штабу – и меня все очень сильно удивляло. И потом, когда ты уже все это складываешь, то понимаешь, что тренер создал команду.

У тебя может быть много индивидуально сильных футболистов, звезд, а он сделал команду-звезду, где один за всех и все за одного. Это то, что он сделал в нужный момент времени: именно тогда было важно команду, которую мы только собрали, на коленках слепили, объединить в одно целое. И часть сезона нам потребовалась именно на эту работу. Следующий этап – будет уже совершенствование футбольных принципов, которые осуществляются на самом поле. Это уже другой этап, и оценивать мы его будем, быть может, с другой стороны", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на второй строчке турнирной таблицы, отставая от СК Днепр-1 на 5 очков.

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