Капітанська пов'язка Кріштіану Роналду з матчу проти Сербії вкотре опинилася в епіцентрі уваги.

Працівник белградського стадіону підхопив пов'язку, яку обурений лідер Португалії викинув на газон, інформує Associated Press.

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Чоловік вирішив не залишати собі пам'ятний сувенір, а віддати його на благодійність. Пов'язку продадуть на онлайн-аукціоні, щоб допомогти шестимісячному хлопчику із Сербії. Дитині діагностували м'язову атрофію хребта, і родина потребує чималих коштів для лікування.

Нагадаємо, на останніх секундах поєдинку Роналду відзначився чистим голом у воротах Сербії, але арбітри не помітили, як м'яч перетнув лінію. Команди розійшлись бойовою нічиєю 2:2.

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