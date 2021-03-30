Капитанская повязка Криштиану Роналду из матча против Сербии в очередной раз оказалась в эпицентре внимания.

Работник белградского стадиона подхватил повязку, которую возмущенный лидер Португалии выбросил на газон, информирует Associated Press.

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Мужчина решил не оставлять себе памятный сувенир, а отдать его на благотворительность. Повязку продадут на онлайн-аукционе, чтобы помочь шестимесячному мальчику из Сербии. Ребенку диагностировали мышечную атрофию позвоночника, и семье нужны немалые средства для лечения.

Напомним, на последних секундах поединка Роналду отличился чистым голом в ворота Сербии, но арбитры не заметили, как мяч пересек линию. Команды разошлись боевой ничьей 2:2.

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