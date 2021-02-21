Інгулець та Ворскла розписали феєричну нічию у 15 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

На 21 хвилині Скляр у карному майданчику наступив на ногу Сітчінаві, і Бартуловіч чітко реалізував пенальті. Ворскла відповіла по перерві награним стандартом. Після подачі зі штрафного Чеснаков скинув м'яч Степанюку, а той розстріляв дальній кут.

Ворскла розписала бойову нічию з Інгульцем – безвиграшна серія полтавців досягнула п'яти матчів

Незабаром Сітчінава повернув Інгульцю перевагу, оформивши асист+гол. Розв'язка поєдинку вийшла скандальною. Під час подачі кутового два гравці Ворскли впали, хоча очевидних порушень не видно навіть на повторах. Рефері Дмитро Бондаренко десь таки побачив фол, і Кулач з "позначки" встановив остаточні 2:2.