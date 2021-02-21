Інгулець після поразки від СК Дніпро-1 у попередньому турі завис у одному очку від дна турнірної таблиці, а Ворскла через осічку з Рухом опустилася аж на сьому сходинку – втім, від зони ЛЄ відрив все ще залишався невеликим. Таким чином, обом командам в особистій зустрічі необхідна була лишень перемога. Формальними господарями у матчі виступали петровці, однак гра проходила у Полтаві.

Суперники активно розпочали поєдинок. Вже на 3-й хвилині ворскляни могли забивати внаслідок помилки Кучеренка в обороні (махнув повз м'яч) та виходу Кулача віч-на-віч, але Малиш випередив нападника. Інгулець відповів на 9-й ударом Балана над поперечкою, а Тілль на 15-й огризнувся пострілом у падінні через себе після навісу – вище воріт. Швидкості на полі були доволі високими, тож за грою спостерігати було цікаво. Не вистачало лишень гольових моментів.

На 21-й хвилині Сітчінава виправив цю проблему, увірвавшись у штрафний і отримавши по ногах від Скляра. Арбітр Дмитро Бондаренко без вагань призначив пенальті, а Бартуловіч впевнено його реалізував – 1:0! Втім, вже на 28-й пенальті могли отримати і полтавці – після одного з кутових м'яч влучив у руку Квасному. Рефері проігнорував цей епізод.

В наступні 12 хвилині моментів не виникало. Інгулець особливо в атаку не ходив, а Ворскла виглядала занадто безідейно. Здавалося, що до перерви у голкіпера Малиша взагалі не буде роботи, але на 40-й "зелено-білі" ледь не зрівняли рахунок – це Кулач метрів з восьми замикав подачу на правий край карного майданчика. Неточно! На 43-й же шанс відзначитись змарнував Цітаішвілі, який пробивав головою з меж воротарського, але спрямував м'яч прямо в Малиша. Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги петровців.

Вже за дві хвилини після відновлення гри Ворскла забила: Чеснаков скинув подачу зі стандарту на лівий край штрафного, а Степанюк з гострого кута пробив під дальню стійку – 1:1! Втім, через три хвилини все той Чеснаков ледь не став антигероєм, допустивши втрату у власному карному майданчику в боротьбі з Козаком. Той скинув під удар Сітчінаві, а Ніка завдав потужного удару з лінії – м'яч пройшов поруч з каркасом!

Після цього на полі почалися гойдалки з атаками в обидва боки. Реальних моментів з них не прилітало, але проблеми полтавців з обороною не могли не призвести до голу. Інгулець провів його на 61-й у контратаці, яку розігнав Запорожець. В її завершенні хавбек покотив на хід Сітчінаві, а той розхитав Яворського й вистрілив у дальній нижній кут – 2:1!

Організувати щось цікавіше за удар Кулача в стінку зі штрафного та слабеньке добивання "зелено-білим" не вдавалося протягом 15 хвилин, однак на допомогу прийшли футбольні хитрощі. На 75-й Степанюк впав біля воріт Інгульця при боротьбі за подачу з кутового, явно підмалювавши фол, а Дмитро Бондаренко вирішив, що це пенальті. Кулач з "позначки" зрівняв рахунок – 2:2!

Після цього команди провели кілька атак та стандартів без гострого завершення. Ближче до кінця зустрічі Інгулець почав відверто сушити гру, а Ворскла намагалася заробити ще один пенальті. Арбітр проігнорував падіння Кулача на 86-й – як і падіння Сітчінави на 90+1-й. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Ворскла не виграла у п'ятому матчі поспіль.

Таким чином, Інгулець набрав 12 очок, піднявшись на десяту позицію, однак конкуренти в цьому турі можуть опустити петровців вниз. Ворскла,маючи в активі 22 залікових бали, піднялася на п'яту позицію, однак до третьої не вистачає вже чотирьох пунктів.