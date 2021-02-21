Ингулец и Ворскла расписали феерическую ничью в 15 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

На 21 минуте Скляр в штрафной наступил на ногу Ситчинаве, и Бартулович четко реализовал пенальти. Ворскла ответила после перерыва наигранным стандартом. После подачи со штрафного Чеснаков сбросил мяч Степанюку, а тот расстрелял дальний угол.

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Вскоре Ситчинава вернул Ингульцу преимущество, оформив ассист+гол. Развязка поединка вышла скандальной. При подаче углового два игрока Ворсклы упали, хотя очевидных нарушений не видно даже на повторах. Рефери Дмитрий Бондаренко где-то все же увидел фол, и Кулач с "точки" установил окончательные 2:2.