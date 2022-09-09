Нещодавно на Росії оголосили, що їхня збірна восени зіграє три спаринги. Першим візаві стане Киргизстан, другим – Іран, а щодо третього велися перемовини, а згоди досягнули сьогодні.

Про хороших суперників годі мріяти: на Росії радіють, що вмовили Киргизстан зіграти товариський матч

Пресслужба Федерації футболу Боснії і Герцеговини повідомила, що її збірна прийняла пропозицію Росії провести товариський матч. Він запланований на 19 листопада, боснійці навіть погодились їхати до терористів у Санкт-Петербург.

Нагадаємо, окупанти наразі ізольовані від міжнародного футболу: ФІФА та УЄФА викинули усі команди з сезону 2022/23 через повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні вже 198 день війни.

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