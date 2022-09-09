Зганьбила своє ім'я: європейська збірна підтвердила, що зіграє з Росією у Санкт-Петербурзі
Представники окупантів домовились про проведення одразу кількох товариських матчів. Проте суперники надовго заплямували своє ім'я.
Нещодавно на Росії оголосили, що їхня збірна восени зіграє три спаринги. Першим візаві стане Киргизстан, другим – Іран, а щодо третього велися перемовини, а згоди досягнули сьогодні.
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Пресслужба Федерації футболу Боснії і Герцеговини повідомила, що її збірна прийняла пропозицію Росії провести товариський матч. Він запланований на 19 листопада, боснійці навіть погодились їхати до терористів у Санкт-Петербург.
Нагадаємо, окупанти наразі ізольовані від міжнародного футболу: ФІФА та УЄФА викинули усі команди з сезону 2022/23 через повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні вже 198 день війни.
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