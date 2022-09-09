УЄФА не проти проведення товариського матчу Росії з Боснією і Герцеговиною
Союз європейських асоціацій у своєму стилі не висловився проти проведення контрольного поєдинку за участю збірної окупантів та боснійців.
Перед тим, як дати згоду на зустріч з терористами, Боснія та Герцеговина надіслала офіційний запит УЄФА щодо можливості взяти участь у матчі, повідомляє Istraga.
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Союз європейських асоціацій зазначив, що товариські поєдинки не відбуваються під його егідою і не входять у сферу його відповідальності, тому обмеження не розповсюджуються. Спілка посилається на статтю 6 Регламенту ФІФА щодо проведення міжнародних зустрічей.
"Хотіли б підтвердити, що УЄФА не заперечує проти того, щоб ФФ Боснії та Герцеговини провела товариський матч проти Російського футбольного союзу (РФС) на території РФ", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, сьогодні боснійці підтвердили, що проведуть матч зі загарбниками 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Окрім європейської збірної, росіяни запланували спаринги з Киргизстаном та Іраном.
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