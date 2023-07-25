Захисник Ігор Дуць знайшов нове місце роботи. Футболіст буде поєднувати тренерську діяльність з виходами на поле.

Український захисник Ігорь Дуць повертається до складу львівського Руха. Футболіст стане граючим тренером Руха-2, який в новому сезоні спробує свої сили у Другій лізі. Про це пише видання Sport Arena.

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Дуць грав за Рух у період 2017-2020 років. Загалом 29-річний захисник провів 93 матчі за команду і допоміг львівському клубу вперше в історії вийти в елітний дивізіон чемпіонату України.

Футболіст є вихованцем донецького Шахтаря. Грав за молодіжні команди "гірників" і Маріуполь, а також Минай і казахський Окжетпес. Останнім його клубом були Карпати, які він залишив цього літа.

У першому турі Другої ліги Рух-2 зіграє з дублем Карпат. Базова дата матчу – 6 серпня.

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