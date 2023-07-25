Француз Ндиайе Пап Альюн стал игроком ФК Шанлиурфаспор, который в новом сезоне сыграет во втором дивизионе чемпионата Турции.

Французский защитник Ндиайе Пап Альюн, в свое время выступавший в составе полтавской Ворсклы, нашел новый клуб.

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Футболист продолжит карьеру в составе новичка второго дивизиона Турции – Ндиайе подписал контракт с клубом Шанлиурфаспор. Об этом пишет пресс-служба. Детали сделки не разглашаются.

Предыдущим клубом Ндиайе был Альтах. В составе австрийского клуба он провел 24 матча, результативными действиями не отмечался.

Напомним, что Альюн выступал за Ворсклу с 2019 по 2021 год, покинув команду со скандалом. Футболист не захотел продлевать контракт с полтавчанами, вероятно, по финансовым причинам, что привело к ряду резких высказываний со стороны представителей клуба.

К слову, на днях к турецкому Шанлиурфаспору присоединился другой экс-игрок Ворсклы Оливье Тилль.

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