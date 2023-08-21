Сівасспор на виїзді обіграв Газіантеп, а одним з голів відзначився Жерсон Родрігес. Відео гола динамівця дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2023/24, 2-й тур

Газіантеп – Сівасспор – 1:3

Голи: Соялп, 50 – Сайс, 12, Османпаша, 44, Родрігес, 84

Сівасспор досить впевнено розібрався з Газіантепом на виїзді. Сайс та Османпаша ще в першому таймі зробили рахунок 0:2, але Соялп один гол відіграв.

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Крапку ж у грі поставив Жерсон Родрігес, який і досі належить Динамо. Атака почалась біля воріт Сівасспора – команді вдався класний вихід з оборони, Н'Жі розігнав атаку та зручно віддав Жерсону, якому лишалось пробити повз воротаря, з чим люксембуржець впорався.

До слова, це перший гол Родрігеса у новому сезоні за 2 зіграних матчі. Влітку 2024 року Жерсон має повернутись до Динамо.

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