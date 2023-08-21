Сивасспор на выезде обыграл Газиантеп, а одним из голов отметился Жерсон Родригес. Видео гола динамовца смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2023/24, 2-й тур

Газиантеп – Сивасспор – 1:3

Голы: Соялп, 50 – Сайс, 12, Османпаша, 44, Родригес, 84

Сивасспор достаточно уверенно разобрался с Газиантепом на выезде. Сайс и Османпаша еще в первом тайме сделали счет 0:2, но Соялп один гол отыграл.

Трубин завидует Лунину, Малиновский в роли ковбоя и Терминатора, Кривцов с Месси распивают шампанское

Точку же в игре поставил Жерсон Родригес, который до сих пор принадлежит Динамо. Атака началась у ворот Сивасспора – команде удался классный выход из обороны, Н'Жи разогнал атаку и удобно отдал Жерсону, которому оставалось пробить мимо вратаря, с чем люксембуржец справился.

К слову, это первый гол Родригеса в новом сезоне за 2 сыгранных матча. Летом 2024 года Жерсон должен вернуться в Динамо.

Ла Лига: Жирона сокрушила Хетафе – у Цыганкова увели ассист, Довбик запорол супермомент, а конкурент оформил дубль