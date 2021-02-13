У суботу в рамках 21-го туру чемпіонату Німеччини відбулось кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Байєр – Майнц – 2:2

Голи: Аларіо, 14, Шик, 85 – Глацель, 89, Штегер, 90+2

Борусія Д – Хоффенхайм – 2:2

Голи: Санчо, 25, Холанд, 81 – Даббур, 31, Бебу, 51

Вердер – Фрайбург – 0:0

Штутгарт – Герта – 1:1

Голи: Калайдзіч, 45+1 – Нец, 82

Уніон – Шальке – початок матчу о 19:30

РБ Лейпциг втримав перемогу над Аугсбургом

Байєр, який в останніх турах дещо пригальмував, забив у ворота однієї з найгірших команд першості – Майнца – вже на початку матчу. Мусса Діабі протягнув сферу лівим флангом від центра поля і прострілив у штрафний майданчик суперника. Лукас Аларіо елегантно вдотик поміж ніг голкіпера результативно замкнув передачу.

За п'ять хвилин до закінчення матчу Патрік Шик, здавалося б, зняв всі питання щодо переможця матчу, забивши Майнцу з меж штрафного майданчика з гострого кута. Та "карнавальники" не збирались опускати руки і за хвилину до завершення матчу один гол таки відквитали. А вже у доданий час Кевін Штегер відібрав у "фармацевтів" перемогу.

Дортмундська Борусія ніяк не може набрати ходи після приходу нового тренера. Матч проти Хоффенхайма був черговою можливістю для підопічних Едіна Терзіча покращити турнірне становище. В середині першого тайму Джейдон Санчо промчався лівим флангом, увірвався у штрафний майданчик суперника і прошив голкіпера. Та вже за шість хвилин Мунас Даббур нівелював перевагу суперника, перехитривши Марвіна Хіца у його володіннях.

По перерві Ільяс Бебу шокував господарів влучним ударом головою. Ерлінг Холанд майже одразу зрівняв, однак система VAR підказала, що було положення поза грою і рахунок залишився без змін. Норвежцю таки вдалось забити наприкінці матчу, добивши сферу після рикошету.

Штутгарт і Герта не могли розпакувати ворота один одного весь перший тайм. Здавалося б команди так і підуть на перерву за безгольової нічиєю, як вже у доданий час господарі заробили право на штрафний. Борна Соса накинув у воротарський майданчик, де найспритнішим виявився Саша Калайдзіч, який у падінні головою забив гол "у роздягальню". Наприкінці матчу Лука Нец, який тільки-но з'явився на футбольному полі, відновив статус-кво.

Вердер і Фрайбург розійшлись миром. Практично рівна гра заевршилась безгольовою нічиєю.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ