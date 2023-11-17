Люксембург обіграв Боснію і Герцеговину в рамках 9-го туру кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Люксембург – Боснія і Герцеговина – 4:1

Голи: Олесен, 6, Жерсон, 29 (пен), 90+5, Мартінс Перейра, 55 – Гойковіч, 90+4

Люксембург занадто багато втратив у жовтні, тож навіть впевнена перемога не мала жодного значення. У паралельному матчі Словаччина теж перемогла і достроково вийшла на Євро-2024.

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Окремо відзначимо дубль Жерсона Родрігеса, права на якого досі належать київському Динамо. Перший гол форвард забив із пенальті. Фанатам дуже не сподобалося рішення призначити 11-метровий, тож вони закидали штрафний майданчик фаєрами. Однак ця пауза не вплинула на Жерсона, який реалізував спробу дуже впевнено.