Люксембург обыграл Боснию и Герцеговину в рамках 9 тура квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 9-й тур

Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Олесен, 6, Жерсон, 29 (пен), 90+5, Мартинс Перейра, 55 – Гойкович, 90+4

Люксембург слишком много потерял в октябре, поэтому даже уверенная победа не имела никакого значения. В параллельном матче Словакия тоже победила и досрочно вышла на Евро-2024.

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Отдельно отметим дубль Жерсона Родригеса, права на которого по-прежнему принадлежат киевскому Динамо. Первый гол форвард забил с пенальти. Фанатам очень не понравилось решение назначить 11-метровую, поэтому они забросали штрафную площадку файерами. Однако эта пауза не повлияла на Жерсона, реализовавшего попытку очень уверенно.