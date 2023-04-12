Екс-нападник Динамо і збірної Нігерії Браун Ідейє влаштував гольовий бенефіс у ... другій лізі Кувейту. Саме там зараз виступає колись відомий форвард.

Поєдинок другого дивізіону чемпіонату Кувейту Ярмук – Аль-Сулайбіхат завершився з рахунком 5:2 на користь господарів. Головним героєм зустрічі став 34-річний Браун Ідейє, відомий виступами за київське Динамо.

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Усі 7 м'ячів були забиті у другому таймі, а Браун записав до свого активу одразу 4 голи. Спершу він вдало зіграв на добиванні, потім вразив дальній кут ударом з лінії воротарського. Свій третій гол Браун забив ударом з кількох метрів. Довершив побиття герой вечора, прибравши захисника і пробивши в кут воріт. 5:2.

Ярмук, кольори якого захищає нігерієць, посідає друге місце другого дивізіону, перебуваючи в зоні підвищення у класі.

Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 рік і був лідером атаки "біло-синіх" (107 матчів, 45 голів, 12 асистів). Нігерієць виграв із киянами Кубок України і залишив у нашій столиці двох дітей, яким ніяк не допомагає. Українка, яка народила футболісту хлопчика та дівчинку, змушена була звернутися до юристів.

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