Экс-нападающий Динамо и сборной Нигерии Браун Идейе устроил голевой бенефис во... второй лиге Кувейта. Именно там сейчас выступает когда-то известный форвард.

Поединок второго дивизиона чемпионата Кувейта Ярмук – Аль-Сулайбихат завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. Главным героем встречи стал 34-летний Браун Идейе, известный выступлениями за киевское Динамо.

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Все 7 мячей были забиты во втором тайме, а Браун записал в свой актив сразу 4 гола. Сначала он удачно сыграл на добивании, затем поразил дальний угол ударом с линии вратарской. Свой третий гол Браун забил ударом с нескольких метров. Довершил избиение герой вечера, убрав защитника и пробив в угол ворот. 5:2.

Ярмук, цвет которого защищает нигериец, занимает второе место второго дивизиона, находясь в зоне повышения в классе.

Напомним, Идейе выступал за Динамо с 2011 по 2014 год и был лидером атаки "бело-синих" (107 матчей, 45 голов, 12 ассистов). Нигериец выиграл с киевлянами Кубок Украины и бросил в нашей столице двоих детей, которым никак не помогает. Украинка, родившая футболисту мальчика и девочку, вынуждена была обратиться к юристам.

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