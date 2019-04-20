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Скандал з натуралізацією Мораєса: стало відомо, коли УЄФА розгляне справу

18:48 1603 Читать на русском
Скандал з натуралізацією Мораєса: стало відомо, коли УЄФА розгляне справу
Жуніор Мораєс / фото з відкритих джерел

Федерації Люксембургу та Португалії подали протест в УЄФА щодо участі в матчах збірної України проти даних команд нападника Жуніора Мораєса. Форвард Шахтаря начебто був натуралізований з порушенням вимог Статуту ФІФА.

Сьогодні прес-служба УЄФА повідомила, що 25 квітня відбудеться засідання Контрольного, етичного і дисциплінарного органів організації у справі щодо натуралізації фіорварда збірної України Жуніора Мораєса.

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Нагадаємо, на думку представників Люксембургу та Португалії Мораєс не мав права виступати за збірну України. Обидві федерації наполягають на тому, що бразилець не прожив на Україні 5 років безперервно.

Мораєс виступає в Україні з 2012 року, однак взимку 2017 року він покинув країну та перейшов на правах оренди до китайського Тяньцзинь Теда. Таким чином, Жуніор прожив в України безперервно лише 4 роки та 8 місяців.

Збірна України в разі програшу справи може отримати дві технічні поразки, що суттєво зменшить шанси на вихід у фінальну частину Євро-2020. У ФФУ заявили, що Мораєс отримав громадянство належним чином.

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