"У мене чудові стосунки з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим. Він щороку вітає мене з днем ​​народження і Різдвом. Вони телефонують мені, коли потрібна допомога чи порада. Так було, коли команду очолив Фонсека.

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Мені подзвонив представник клубу, який був там під час мого перебування у Шахтарі. Вони хотіли, щоб я дав йому кілька порад щодо проблем, з якими стикається іноземний тренер у перші кілька місяців.

У мене був чудовий перекладач – професор університету – але до гравців не так легко достукатися, коли ви спілкуєтеся через перекладача. Складно передати почуття. Я зрозумів, що нам потрібно знайти порозуміння на людському рівні. Іноді людський фактор має значення більше, ніж 4-4-2 або 3-5-2. Це в основному те, що я сказав Фонсеці. І я думаю, що він проявив себе, з огляду на його результати", – цитує Скалу офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, Скала очолював Шахтар у сезоні 2001/02 і завоював з "гірниками" золото чемпіонату та Кубок України. Фонсека був головним у донецькій команді з 2016 по 2019 роки і виграв з підопічними три чемпіонства, три Кубки та один Суперкубок країни.

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