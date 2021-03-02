"У меня прекрасные отношения с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым. Он ежегодно поздравляет меня с днем ​​рождения и Рождеством. Они звонят мне, когда нужна помощь или совет. Так было, когда команду возглавил Фонсека.

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Мне позвонил представитель клуба, который был там во время моего пребывания в Шахтере. Они хотели, чтобы я дал ему несколько советов относительно проблем, с которыми сталкивается иностранный тренер в первые несколько месяцев.

У меня был замечательный переводчик – профессор университета – но к игрокам не так легко достучаться, когда вы общаетесь через переводчика. Сложно передать чувства. Я понял, что нам нужно найти понимание на человеческом уровне. Иногда человеческий фактор имеет значение больше, чем 4-4-2 или 3-5-2. Это в основном то, что я сказал Фонсеке. И я думаю, что он проявил себя, учитывая его результаты", – цитирует Скалу официальный сайт Ромы.

Напомним, Скала возглавлял Шахтер в сезоне 2001/02 и завоевал с "горняками" золото чемпионата и Кубок Украины. Фонсека был главным в донецкой команде с 2016 по 2019 годы и выиграл с подопечными три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны.

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