Рома – Шахтар: Скала впевнений у здатності італійців пройти команду Каштру
Колишній тренер Шахтаря Невіо Скала вірить, що "вовкам" під силу боротися одразу на двох фронтах.
"Мілан зараз відчуває певні проблеми. Вони програли дербі і, здається, зменшили оберти. Це молода команда, і такі моменти стаються. Якщо Рома Фонсеки переможе, а я думаю, що це не неможливо, то вони зможуть істотно поліпшити шанси у боротьбі за Лігу чемпіонів.
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Перед "вовками" відкривається прекрасна можливість. Аналогічна ситуація і в Лізі Європи проти Шахтаря. Ромі є за що боротися", – цитує Скалу офіційний сайт римлян.
Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів здолав Маккабі Тель-Авів і пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з італійською Ромою. Перший поєдинок "гірники" проведуть 11 березня на виїзді, матч-відповідь – за тиждень у Києві.
До слова, екс-коучу "помаранчево-чорних" суперник українців не чужий – Скала провів у Ромі сезон-1966/67 на правах оренди з Мілана.