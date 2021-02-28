Колишній тренер Шахтаря Невіо Скала вірить, що "вовкам" під силу боротися одразу на двох фронтах.

"Мілан зараз відчуває певні проблеми. Вони програли дербі і, здається, зменшили оберти. Це молода команда, і такі моменти стаються. Якщо Рома Фонсеки переможе, а я думаю, що це не неможливо, то вони зможуть істотно поліпшити шанси у боротьбі за Лігу чемпіонів.

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Перед "вовками" відкривається прекрасна можливість. Аналогічна ситуація і в Лізі Європи проти Шахтаря. Ромі є за що боротися", – цитує Скалу офіційний сайт римлян.

Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів здолав Маккабі Тель-Авів і пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з італійською Ромою. Перший поєдинок "гірники" проведуть 11 березня на виїзді, матч-відповідь – за тиждень у Києві.

До слова, екс-коучу "помаранчево-чорних" суперник українців не чужий – Скала провів у Ромі сезон-1966/67 на правах оренди з Мілана.

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