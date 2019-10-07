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Коноплянка: Гравці СК Дніпро-1 кусали Шахтар, як могли

14:23 117 Читать на русском
Коноплянка: Гравці СК Дніпро-1 кусали Шахтар, як могли
Євген Коноплянка / фото: ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка відповів на питання журналістів після гри проти СК Дніпро-1.

 
Жуніор Мораєс 4’
Тайсон 83’
4’ Жуніор Мораєс
83’ Тайсон

"Я був тут нещодавно, тому зараз питання про повернення на Дніпро-Арену вже недоречне. Ми тут грали з національною збірною при переповнених трибунах, і тоді був значно більший ажіотаж.

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Гра суперника? Молодці хлопці. Вони насправді повністю віддавалися, кусали нас, як могли. Тому шипи ще залишилися на гомілкостопі (сміється. – примітка). Дійсно, молодці. Вони билися, як могли, тому я вітаю їх з хорошою, гідною грою", – цитує Коноплянку прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Шахтар здолав дніпрян завдяки голам Жуніора Мораєса і Тайсона. "Гірники" у нинішній кампанії очок іще не втрачали і впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ. СК Дніпро-1 набрав 11 очок і розташувався на 7-й сходинці.

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