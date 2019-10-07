Степаненко проаналізував зміни в СК Дніпро-1 після виходу команди в УПЛ

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями після перемоги над СК Дніпро-1 в рамках 10-го туру УПЛ.

"Дніпро намагався, намагався грати щільно в обороні і виходити на контратаках, але ми були до цього повністю готові і не дали створити нічого небезпечного. Вважаю, провели хороший матч.

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У них залишилися ті ж футболісти, той же тренер, тому і малюнок гри колишній. Можливо, сьогодні Дніпро намагався діяти відкрито, але це пов'язане, напевно, з тим, що команда швидко пропустила.

Якщо пригадати кубкову зустріч, то там вони пропустили вже в кінці, і тому протягом усього матчу був закритий футбол. Коли Шахтар забиває таким суперникам, вони відкриваються і виходить більш видовищне протистояння", – цитує Степаненка прес-служба Шахтаря.

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Нагадаємо, що ці команди зустрічалися між собою в середині квітня у півфіналі Кубка України, коли СК Дніпро-1 ще виступав у Першій лізі. Тоді донеччани теж перемогли з рахунком 2:0.