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Степаненко проаналізував зміни в СК Дніпро-1 після виходу команди в УПЛ

13:03 129 Читать на русском
Степаненко проаналізував зміни в СК Дніпро-1 після виходу команди в УПЛ
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями після перемоги над СК Дніпро-1 в рамках 10-го туру УПЛ.

 
Жуніор Мораєс 4’
Тайсон 83’
4’ Жуніор Мораєс
83’ Тайсон

"Дніпро намагався, намагався грати щільно в обороні і виходити на контратаках, але ми були до цього повністю готові і не дали створити нічого небезпечного. Вважаю, провели хороший матч.

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У них залишилися ті ж футболісти, той же тренер, тому і малюнок гри колишній. Можливо, сьогодні Дніпро намагався діяти відкрито, але це пов'язане, напевно, з тим, що команда швидко пропустила.

Якщо пригадати кубкову зустріч, то там вони пропустили вже в кінці, і тому протягом усього матчу був закритий футбол. Коли Шахтар забиває таким суперникам, вони відкриваються і виходить більш видовищне протистояння", – цитує Степаненка прес-служба Шахтаря.

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Нагадаємо, що ці команди зустрічалися між собою в середині квітня у півфіналі Кубка України, коли СК Дніпро-1 ще виступав у Першій лізі. Тоді донеччани теж перемогли з рахунком 2:0.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар
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