Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що Комітет етики та чесної гри звернув увагу на поєдинок 24-го туру чемпіонату України між СК Дніпро-1 та Металістом (5:0).

"Сьогоднішні матчі 24-го туру УПЛ за участю лідерів національного чемпіонату викликали чималий резонанс і серед фахівців, і серед вболівальників. В матчі Шахтар – Минай не було зараховано гол, який може вирішити долю чемпіонату.

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І цей епізод особливо підкреслює важливість використання системи VAR у кожному матчі чемпіонату. У свою чергу поєдинок СК Дніпро-1 – Металіст привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок.

Вдячний Комітету за швидку реакцію і оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі! Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку по кожному з них.

Fair Play – тільки так мають проходити всі матчі в Україні! І тільки за таким принципом мають визначатися переможці у кожному нашому турнірі!" – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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