СК Дніпро-1 вдома розгромив Ворсклу – Супряга оформив дубль

Ворскла в останньому матчі регулярного сезону УПЛ 2019/20 зазнала нищівної поразки від СК Дніпра-1.

Матч між СК Дніпром-1 та Ворсклою не мав жодного турнірного значення. "Спортклуб" ще тиждень тому завоював так званий Кубок престижу, який команді вручили перед поєдинком, а полтавці вже втретє у цьому сезоні виставили молодіжний склад. Дмитро Михайленко на такі радикальні зміни не пішов, обмежившись появою Сватка, Батагова та Ярмолюка в старті.

Голкіпер Ворскли отримав чергову пропозицію з Європи

Перша половина першого тайму не потішила великою кількістю гольових моментів. Їх було всього два, але обидва виявились небезпечними: на 12-й хвилині Мельничук зрізав подачу з кутового ударом головою під поперечину власних воріт (Ісенко парирував), а на 24-й Супряга обрізався на власній половині, подарувавши м'яч Сємілєту – той пробив у захисника, потім віддав пас на Козиренка, а той з вигідної позиції вистрілив над поперечиною. Покарання за марнотратство було миттєвим: на 25-й хвилині Хобленко викотив пас на Супрягу, а Влад увійшов у штрафний, прибрав захисника й кволо покотив у лівий нижній кут – 1:0.

На 27-й хвилині Супряга міг і дубль робити, але з близької дистанції головою спрямував м'яч паралельно воротам. На 35-й непоганий удар з-за меж штрафного вдався Хобленку, але сфера просвистіла повз ліву стійку. У Ворскли мало що виходило у відповідь, а СК Дніпро-1 нагнітав тиск. Зрештою, на 40-й хвилині оборона полтавців не витримала: Цуріков прострілив з лівого флангу, а Супряга, відірвавшись від Якубу, замкнув в один дотик – 2:0. Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

На другий тайм Дмитро Михайленко замість Логінова і Сватка випустив Кравченка та Лопирьонка, а Віталій Косовський зняв Власова й Білого – натомість, вийшли Галата і Дубко. Зміст гри особливо від цього не змінився, і вже на 50-й хвилині Хобленко додав до асисту гол: Кравчук виконав невдалий поперечний пас на Якубу, Олексій його перехопив і розстріляв ворота – 3:0. Після цього дніпровці могли забивати й четвертий, однак непогані удари Цурікова і Хобленка на 60-х хвилинах парирував Ісенко. Зрештою, до 70-ї темп зустрічі впав.

Останні двадцять хвилин зустрічі нічим цікавим не відзначились. Матч постійно переривався на дрібні паузи, моментів не виникало, а спроби дніпровців загострити розбивалися об деяку хаотичність. За весь цей час пригадується тільки дальній удар Супряги в руки Ісенку та постріл Кравченка над поперечкою після пасу Владислава. Зрештою, нових голів команди так і не провели. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу СК Дніпро-1.

Таким чином, підопічні Дмитра Михайленка завершили регулярний сезон на сьомій позиції в турнірній таблиці, набравши 43 залікових бали. Попереду – поєдинок плей-офф за єврокубки проти Колоса. Ворскла залишилась десятою з 28 очками в активі.

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