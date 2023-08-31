Дніпро-1 і Спартак Трнава зійдуться у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації за вихід у груповий етап Ліги конференцій. Склади та онлайн-відеотрансляцію поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Матч СК Дніпро-1 – Спартак Трнава стартував о 21:00 за київським часом. Гра пройде у словацькому місті Кошице. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:1, а українська команда майже весь матч грала в меншості. Вже на старті червону картку отримав Едуард Сарапій, а наприкінці гри арбітр вилучив ще й Ігоря Когута. Відповідно, обоє сьогодні не грають.

СК Дніпро-1 – Спартак Трнава: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги конференцій

Переможець поєдинку вийде у груповий турнір Ліги конференцій і дізнається своїх суперників 1 вересня. Команда, що програє, завергшить євросезон 2023/24.

Онлайн-трансляція матчу доступна на FootballHub і в цій новині. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Мірошніченко, Сваток, Кравець, Каплієнко – Бабенко – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський, Білл – Гуцуляк.

Спартак Трнава: Такач – Коштрна, Штетіна, Горосіто, Міковіч – Коша, Зельковіч – Офорі, Баіновіч, Даніел – Рістовскі.