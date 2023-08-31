Жереб звів СК Дніпро-1 з максимально зручним суперником, чимось схожим на "жовто-чорних". Словацький Спартак допускає максимально дурні помилки в обороні, не демонструє нічого цікавого в атаці (окрім кросів і лонгшотів), але має кількох футболістів пристойного рівня у складі. Візуально й тактично цей колектив не виглядав аж надто краще за середняків УПЛ – щоправда, Сарапій запевняє, що Трнава таки сильніша.

Йому видніше, але коли Едуард встиг оцінити рівень суперника? Центрбек СК Дніпро-1 вилучився ще на 4-й хвилині – допустивши точно таку ж помилку, як і в матчі з Минаєм. А догравати зустріч взагалі довелося вдев'ятьох, адже Когут отримав дві жовтих картки за 15 хвилин.

Може, Спартак Трнава і правда сильніший за середняків УПЛ, але досвід матчів з командами подібного рівня у дніпровців є. І він доволі великий. Тим більш прикро було спостерігати за "мертвою" атакою підопічних Валерія Городова, якого за тиждень так і не змінив іспанський коуч. З перший тайм "жовто-чорні" взагалі провели тільки один удар.

Замінити Довбика досі не виходило. Філіппов що в астралі – було наївним сподіватись, що за два тижні він ефективно впишеться у структуру атак (особливо коли структури немає), тож попередню зустріч Олександр розпочав у запасі. Гуцуляка на зборах награвали на позиції форварда, але зі Спартаком це теж майже не працювало (хоча саме Олексій заробив пенальті). Навіть у Піхальонка в Трнаві виникало забагато браку.

Що найбільш прикро, словаки зі своєю бідною на ідеї атакою створили вагон моментів. Кінарейкін виконав аж три блискучих сейви. Один із ударів поцілив у поперечку, а ще в одному епізоді подача пройшла точно на лінію воротарського – постріл звідти пішов по горобцях. І це при тому, що футбол Спартака був зав'язаний суто на кроси та зміщення під удар.

Дуже просто сидіти на дивані й розказувати, як професійні футболісти й тренери повинні захищатись, але СК Дніпро-1 дійсно дозволяє занадто багато. Це – факт. Помилки в обороні вражають своєю простотою – це теж факт. Про деталі цих проблем можете подивитись відео на ютуб-каналі "Футбол 24".

Тим не менш, попри всі негаразди, СК Дніпро-1 зміг втримати нічию у Трнаві. Після цього команда мала тиждень відпочинку, тож цього разу говорити про важкий графік тренерський штаб не зможе – а це дійсно серйозна проблема для українських клубів (сили вимиваються неймовірно). Що найбільш важливо, "жовто-чорні" навіть у нинішній формі не виглядають безнадійно.

У матчі-відповіді проти Славії дніпровці продемонстрували сміливу й продуману гру, створивши пристойну кількість хороших моментів. Крім того, "спортклубівці" високо й ефективно пресингували. Щоправда, за це прийшла розплата у вигляді вбивчих контратак пражан – вони били по простору за фулбеками, який виникав внаслідок їхніх підіймань. І все одно СК Дніпро-1 не програв!

Спартак Трнава – не Славія, і розігрувати такі ж комбінації словаки не стануть. Те, що вони запропонували українцям у першій зустрічі, цілком можна пропрацювати на тренуваннях (благо, їх вистачало). Та і йти вперед майже всіма силами поки що не треба. Агресивна тактика дніпровців може бути більш збалансованою, а значить і більш успішною.

Тим паче, що в склад повертається Бланко. У словаків же через проблеми з серцем не зіграє центрфорвард Марко Джуріцин. У першому матчі через його дії хапатись за серце доводилось нам, але бажаємо здоров'я футболісту.

Кадрова ситуація

Травмовані: Волинець – Джуріцин

Дискваліфіковані: Сарапій, Когут (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Спартак Трнава

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Мірошніченко, Сваток, Кравець, Горбунов – Бабенко, Бланко – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський – Гуцуляк

Спартак Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетіна, Міковіч – Прохазка, Зельковіч, Баіновіч – Офорі, Рістовскі, Даніел

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Не можна сказати, що СК Дніпро-1 точно кращий за Спартак Трнаву. Суперники прямо зараз приблизно рівні, та ще й схожі за своїми проблемами й чеснотами. Тим не менш, у підопічних Валерія Городова значно більше досвіду великих матчів – є футболісти з виступами у групах ЛЧ / ЛЄ / ЛК, у Ла Лізі та збірній України. Словацький колектив поки що про таке навіть не мріє.

Як показали матчі-відповіді проти Панатінаїкоса й Славії, дніпровці здатні зібратись і продемонструвати хороший футбол попри усі проблеми. І, до речі, маємо тенденцію – друга гра у "спортклубівців" завжди краща за першу. Важливо тільки обійтись без привозів у обороні.

Навряд чи їх вдасться уникнути зовсім. Моменти у Спартака будуть, але ми все ж поставимо на перемогу українського клубу. Занадто багато факторів дозволяють сподіватись на тріумф. Залишилось перенести теоретичну перевагу на футбольне поле.

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