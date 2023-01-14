Сваток пролонгував свою угоду з СК Дніпро-1 ще на 3 роки, інформує офіційний сайт дніпрян.

СК Дніпро-1 ризикує втратити капітана – українцю пропонують шалену зарплатню в МЛС

Додамо, що Олександр перебрався до СК Дніпро-1 в січні 2020 року, з того часу зігравши за команду 63 поєдинки. Цікаво, що в жовтні захисник мав пропозиції від клубів з Угорщини, Польщі та МЛС.

У поточному сезоні Сваток зіграв у 20 іграх у всіх турнірах, записавши до свого активу 1 гол. В сезоні 2022/23 СК Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ та вийшов у стикові матчі за вихід у плей-офф Ліги конференцій.

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