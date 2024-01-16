– Коментар дуже простий. Немає у нас наразі пропозиції від Палмейрас, як і від будь-яких інших клубів щодо Піхальонка, – сказав Русол.

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– А якісь контакти з агентами чи представниками Палмейрас були?

– Дивіться, у нас нічого не було. Ми вчора про це почули. З агентом Авдишем ще не спілкувалися, тому нічого сказати не можемо. Якщо надійде пропозиція, то будемо думати. Поки такої думки не було, – додав Фрідман у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Піхальонок перейшов в СК Дніпро-1 з Шахтаря у липні 2021 року за 700 тисяч євро. Його контракт з дніпрянами чинний до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні він у 23 матчах забив 4 голи і віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро. Раніше йшлося про інтерес до гравця збірної України від Полісся і Жирони.

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