СК Дніпро-1 оголосив про підписання екс-гравця молодіжної збірної Аргентини
12 серпня 21:29 - Читать на русском
Аргентинський захисник Еміліано Пуріта став ще одним новачком дніпровського клубу.
СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання аргентинця Еміліано Пуріти.
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Захисник підписав контракт терміном на 3 роки, а приєднався він на правах вільного агента. Останнім клубом Пуріти став грецький Волос, його контракт завершився 1 липня 2022 року.
До слова, Пуріта є вихованцем Сан-Лоренцо, також грав за Арсенал де Саранді та Сан-Мартін. Еміліано встиг пограти і за молодіжну збірну Аргентини – 3 матчі та 1 гол у 2016 році.
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