"Шановні вболівальники та друзі! Промайнуло 17 років з моменту, коли я став спортивним директором ФК Металіст. З першого дня своєї роботи я відчув вашу неймовірну підтримку, про яку навіть не міг мріяти.

Металіст отримав перший транш від СК Дніпро-1 за Кучера

Ваше ставлення надихало мене на великі звершення. Ви були головним стимулом. 24 години на добу я думав лише про Металіст. Я працював днями, місяцями, роками й ніколи не втомлювався, а навпаки отримував неймовірне задоволення і завжди дякував Богові, що він дав мені шанс працювати у рідному місті та рідному клубі.

Хочу подякувати всім, з ким працював: Олександру Владиленовичу Ярославському, Мирону Богдановичу Маркевичу, всьому тренерському і адміністративному штабу та, звичайно, всім працівникам клубу.

Життя диктує свої умови, і сьогодні я прийняв пропозицію СК Дніпро-1. Мені непросто далося це рішення, але, зваживши всі за і проти, порадившись із президентом клубу, я зрозумів, що це єдиний шанс зберегти ФК Металіст. Відсьогодні я – спортивний директор СК Дніпро-1.

Металісту хочу побажати великих успіхів та гучних перемог. Цей клуб назавжди залишиться у моєму серці", – йдеться в офіційній заяві харків'ян.

Окрім Краснікова, в дніпровський клуб перебрався ще Олександр Кучер, який замінив на тренерському містку Ігора Йовічевіча. За легенду Шахтаря Металіст отримає компенсацію у розмірі 1 млн доларів.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі