Голкіпер Макс Валеф відтепер не є частиною СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про завершення контракту з бразильським воротарем Максом Валефом.

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Угода була розрахована до кінця сезону 2023/24. Голкіпер запам'ятався чималою кількістю ляпів у воротах дніпрян. Загалом, він відіграв 27 матчів за СК Дніпро-1, пропустивши 25 голів.

Нагадаємо, що віце-чемпіон України підписав Валефа за 100 тисяч євро з бразильської Форталези.

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