СК Днепр-1 официально попрощался с легионером-неудачником
20:42 - Читати українською
Голкипер Макс Валеф отныне не является частью СК Днепр-1.
СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о завершении контракта с бразильским вратарем Максом Валефом.
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Соглашение было рассчитано до конца сезона 2023/24. Голкипер запомнился немалым количеством ляпов в воротах днепрян. В общем, он отыграл 27 матчей за СК Днепр-1, пропустив 25 голов.
Напомним, что вице-чемпион Украины подписал Валефа за 100 тысяч евро из бразильской Форталезы.
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