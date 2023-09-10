СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о завершении контракта с бразильским вратарем Максом Валефом.

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Соглашение было рассчитано до конца сезона 2023/24. Голкипер запомнился немалым количеством ляпов в воротах днепрян. В общем, он отыграл 27 матчей за СК Днепр-1, пропустив 25 голов.

Напомним, что вице-чемпион Украины подписал Валефа за 100 тысяч евро из бразильской Форталезы.

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