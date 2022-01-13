Марк Гуаль підписав контракт з СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода про співпрацю між іспанським нападником та дніпрянами розрахована до літа 2024-го. Марк перебрався в український клуб на правах вільного агента, останньою командою форварда був Алькоркон. Гуаль свого часу виступав у дублях Еспаньйола, Севільї та Реала. У нинішньому сезоні Сегунди Марк провів 14 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

Після 18-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 розташувався на третій сходинці.

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