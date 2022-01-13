Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик залишається у сфері інтересів Трабзонспора.

Турецький клуб активізував спроби підписати Довбика через втрату нападника Джаніні, який вирушив на КАН, повідомляє Gunebakis.

СК Дніпро-1 озвучив ціну Довбика

Трабзонспор має намір взяти українця в оренду з обов'язковим викупом, проте сума, яку турки мають заплатити за Артема наразі невідома. Додамо, що Трабзонспор вже намагався придбати форварда СК Дніпро-1, також інтерес до нього приписують Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 у всіх турнірах 18 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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