СК Дніпро-1 обрав домашній стадіон для чемпіонату України – доведеться ділитися мінімум з однією командою
Клуби УПЛ продовжують готуватися до проведення змагань в реаліях війни.
СК Дніпро-1 офіційно підтвердив ужгородський Авангард своїм домашнім стадіоном до кінця року.
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Цю ж арену обрав і колишній клуб головного тренера дніпрян Олександра Кучера – харківський Металіст. На Закарпатті також будуть базуватися місцевий Минай і Ворскла, але вони налаштовані грати на Минай-Арені.
Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України стартує 23 серпня. Попередній розіграш довелося завершити достроково через вторгнення Росії.
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