СК Дніпро-1 офіційно підтвердив ужгородський Авангард своїм домашнім стадіоном до кінця року.

Гендиректор Металіста – про відхід Краснікова і Кучера в СК Дніпро-1: "Люди не розуміють, у якій ми важкій ситуації"

Цю ж арену обрав і колишній клуб головного тренера дніпрян Олександра Кучера – харківський Металіст. На Закарпатті також будуть базуватися місцевий Минай і Ворскла, але вони налаштовані грати на Минай-Арені.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України стартує 23 серпня. Попередній розіграш довелося завершити достроково через вторгнення Росії.

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