СК Днепр-1 официально подтвердил ужгородский Авангард своим домашним стадионом до конца года.

Гендиректор Металлиста – об уходе Красникова и Кучера в СК Днепр-1: "Люди не понимают, в какой мы тяжелой ситуации"

Эту же арену выбрал и бывший клуб главного тренера днепрян Александра Кучера – харьковский Металлист. На Закарпатье также будут базироваться местный Минай и Ворскла, но они настроены играть на Минай-Арене.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа. Предыдущий розыгрыш пришлось завершить досрочно из-за вторжения России.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?