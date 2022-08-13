"Так, відхід Краснікова – це великий удар по Металісту. Але його перехід, як і трансфер Олександра Кучера, – це спільне рішення Олександра Ярославського та Євгена Краснікова. Ви знаєте, що через війну в країні зупинилися і не приносять жодних доходів безліч підприємств Олександра Ярославського, але навіть попри це він продовжує підтримувати їхні робітничі колективи. Тому фінансувати Металіст у тому обсязі, в якому він робив це раніше, – неймовірно складно. Тих коштів, які він виділяє, буде недостатньо для виступу Металіста у Прем’єр-лізі.

Металіст отримав нових бенефіціарів після відходу Краснікова в СК Дніпро-1

Усі ці дні з першого дня війни ми з Євгеном Олексійовичем перебували у Харкові на стадіоні Металіст. Я особисто бачив, який колосальний обсяг роботи він проробив і яку кількість варіантів пропрацював, щоб зберегти Металіст. Після несподіваного відходу Йовічевіча в Шахтар СК Дніпро-1 зробив пропозицію Олександру Кучеру та Євгену Красныкову, при цьому дніпряни пообіцяли виплатити 1 мільйон доларів за розірвання контракту головного тренера, але за умови, що разом із головним тренером йде і Євген Красніков.

Команда весь цей час перебувала у Туреччині, зараз переїхали до Ужгорода – все це величезні витрати. Плюс варто зазначити, що академія футболу Металіст евакуювалася до Чернівців, де зараз разом з тренерами базуються наші вихованці, які не поїхали до Європи. Ви ж розумієте, наскільки дорого жити за тисячу кілометрів від рідної оселі, оплачуючи готелі, поля, стадіони, харчування, переїзди та інше. До того ж ми втратили доходи від проведення матчів, продажу атрибутики в нашій мережі магазинів, дуже просів рекламний ринок.

Тому, як би різко це не прозвучало, але пропозиція СК Дніпро-1 надійшла як ніколи вчасно. Так, пішов Євген Олексійович, пішов Олександр Миколайович, але залишився Металіст з укомплектованим складом та тренерським і адміністративним штабом, з академією, яка працює у повному обсязі. Ми не втрачаємо оптимізм, зберегли кістяк команди та готуємось до першої гри в рамках УПЛ. Металіст житиме і радуватиме своїх уболівальників. Усі негативні висловлювання щодо Краснікова та Кучера вважаю провокаційними – люди просто не розуміють, в наскільки важкій ситуації ми опинилися. Живемо надією та робимо все для того, щоб зберегти Металіст до повернення до Харкова", – сказав Грига у коментарі Tribuna.

"Калмик чи бурят дивиться у паспорт: "Ціль поїздки?": бешкетував з Несмачним у Криму, шокував Динамо, друг загинув у ДТП