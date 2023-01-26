Два ветерани дніпрян – голкіпер Валерій Юрчук та захисник Сергій Логінов – мають певні проблеми у команді Олександра Кучера.

32-річні воротар та оборонець наразі не тренуються з першою командою, хоча головний тренер взяв їх на збори у Туреччину, інформує фан-сайт ФК Дніпро.

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Обидва ветерани, які одягають футболку "спортклубівців" з першого матчу клубу на професіональному рівні, мають небагато ігрової практики цього сезону. Юрчук провів всього 1 гру у воротах, Логінов награв 188 хвилин у 10 матчах. Найімовірніше, гравці шукатимуть нові варіанти для продовження кар'єри.

Загалом за понад 5 років Валерій провів 63 матчі за СК Дніпро-1, а Сергій – аж 111.

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