"Ще один матч проти АЕКа Ларнаки в цьому сезоні? Це вже буде інший СК Дніпро-1. І налаштований зовсім по-іншому. Це вже не буде перша гра єврокубків. Це найважливіші матчі, і ми усвідомлюємо, що не маємо запасного варіанту на випадок невдачі. Якщо програємо, з євровесною закінчуємо. Тому будемо битися до останнього.

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Кажуть, що ми легко пройдемо? Ні в якому разі. Нехай кажуть, але ми знаємо, до чого готуємося, та яка це сильна команда. Та ж їхня гра з Динамо продемонструвала, що АЕК – непростий суперник. Маємо дуже серйозно готуватися. Будуть складні матчі", – поділився Сарапій в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Додамо, що перший поєдинок між СК Дніпро-1 та АЕК Ларнака зіграють 16 лютого, а матч-відповідь – за тиждень.

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